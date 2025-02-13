ESPN'den Brian Windhorst, 'Get Up' programında Kevin Durant ve Suns arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Windhorst'e göre, Durant'in yaz aylarında takas edilmesi kuvvetle muhtemel:



"Muhtemelen bu yaz takas edilecek. Bunu o da biliyor, Suns da biliyor, ligdeki herkes de farkında. Şu anda onunla geçirdikleri zamanı değerlendirmek istiyorlar," diyen Windhorst, Suns ile Durant arasındaki geleceğin belirsizliğine dikkat çekti.



Durant, Phoenix'te kariyerini sonlandırmak istediğini belirtmişti ve takım sahibi Mat Ishbia da aynı isteği dile getirmişti. Ancak Durant'in adının geçtiği takas söylentilerinin onu rahatsız ettiği ve takım ile arasındaki güvenin sarsıldığı iddia ediliyor.



Windhorst, ayrıca konuyla ilgili "Kesin bir tahminde bulunmak istemem, ancak Suns ve Durant'in bu yaz birlikte ona yeni bir takım bulmaya çalışacağını düşünüyorum," ifadelerini kullandı.



Durant'in bir yıl daha sözleşmesi bulunduğu için, hangi takıma gideceği konusunda söz sahibi olabileceği belirtiliyor. Olası takas senaryolarında Houston Rockets ve Miami Heat'in en güçlü adaylar arasında olduğu ifade ediliyor.



