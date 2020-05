Willie D: "Ben Jordan'dan daha başarılıyım, çünkü insanlara onun gibi davranmıyorum"

Rap grubu Geto Boys üyesi Willie D, insanlara kötü davranmadığı için, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan daha başarılı olduğunu söyledi.



"The Last Dance" spor belgeseli, tüm dünyada Jordan'ın ve Bulls'un altın çağlarında ne kadar hararetli olduğuna dair gözlerini açtı. Bazıları Jordan'a hayran kalmış olsa da, Willie D gibileri, MJ'in takım arkadaşlarına karşı tavrını hoş bulmadılar. Öyle ki, Jordan'ın mali statüsüne yakın olmasa da, Willie D hala MJ'den daha başarılı olduğuna inanıyor.



Vlad TV'de konuk olan Willie D, insanlara davranma şeklinin, kendisini Jordan'dan daha başarılı hale getirdiğini iddia ediyor:



"Mesele şu ki, onun başarı düzeyinin yakınında bile değilim, parasal açıdan ya da başka bir açıdan, ama bir insan olarak ondan daha başarılıyım, neden biliyor musunuz? Çünkü insanların ağzına s**mam. İnsanlara, bana nasıl davranmalarını istiyorsam, o şekilde davranıyorum. İnsanlara, beni suistimal etmedikleri sürece, dürüstlükle, belli miktarda nezaketle davranıyorum. Bunu suistimal edersen, tabii ki bu farklı bir hikaye."



"İSTERSENİZ 1000 SAYI ATIN..."



Willie D için, insanlara saygılı davranmak her şeyden daha önemli:



"Hayatınızı nasıl idame ettirdiğiniz umurumda değil. Ne kadar ünlü olduğunuz umrumda değil. Bir basketbol maçında 1000 sayı atmanız da umurumda değil. Hatta ve hatta, ciddi anlamda uçabilmeniz bile umurumda değil. Ciddi diyorum, bildiğin uçabilseniz bile, ama iyi bir insan değilseniz, bu beni etkilemez. Ben daha çok ne tür bir insan olduğunuzla ilgileniyorum."



Jordan, "The Last Dance"i izledikten sonra, insanların onu kötü bir insan olarak görebileceğini söylemişti.