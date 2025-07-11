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LGS'de OBP var mı? Ortaokul (6-7-8. sınıf) OBP nasıl hesaplanır? Ortaöğretim Başarı Puanı ile alan liseler
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2025 11:43 -
Güncelleme Tarihi:
11 Temmuz 2025 11:43
LGS'de OBP var mı? Ortaokul (6-7-8. sınıf) OBP nasıl hesaplanır? Ortaöğretim Başarı Puanı ile alan liseler
Liselere Geçiş Sistemi sınavı ile lise eğitimine başlayacak öğrenciler, Orta Öğretim Başarı puanının LGS puanını etkileyip etkilemediğini araştırıyor. Merkezi sınav ya da yerel yerleştirme ile lise tercihinde bulunacak öğrenciler ortaokul OBP puanını hesaplama formülünü araştırıyor. Peki, OBP LGS'yi etkiler mi, OBP puanı ile hangi liselere gidilir?
Ortaöğretim Başarı Puanı, 2025 LGS puanı/yüzdelik dilimiyle lise kaydını yapacak öğrencileri etkiliyor. Merkezi sınav puanı veya adrese dayalı yerleştirme işlemlerinin her ikisinde de OBP etkili olabiliyor. Ancak sınavla yerleştirmede ilk olarak sınav puanı dikkate alınır. Yerel yerleştirmede de öne çıkan ilk kriter ikametgah adresi oluyor. İşte, OBP hesaplama formülü...
OBP NEDİR?
Ortaokulun 6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puan OBP olarak kullanılır.
OBP LGS PUANINI ETKİLER Mİ?
OBP puanı direkt olarak LGS puanını etkilemez. Ancak sınavla öğrenci alan okullara yerleştirilme sürecinde puanların eşitliği durumunda öğrencinin okul başarı puanına yani OBP'ye bakılır.
LGS puanı ile alan okul tercihlerinde OBP'nin ardından sırayla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılır.
Adrese dayalı yerleştirmede ise öğreninin ikametgah adresi öncelikli kriterdir. Ancak bakılan diğer özellikler ise sırayla; OBP ve devam-devamsızlık kriterleridir. Bu kriterlerde eşitlik halinde; öğrencilerin sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP)
üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
ORTAÖĞRETİM OBP HESAPLAMA
OBP hesaplanırken öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu karne notları toplanarak 3'e bölünür.
Örnek hesaplama:
6. sınıf: 85
7. sınıf: 90
8. sınıf: 95
85+90+95= 270
270/3=90
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