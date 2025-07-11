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Anadolu Efes'te ayrılık: Darius Thompson

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Darius Thompson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 11 Temmuz 2025 13:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Anadolu Efes'te ayrılık: Darius Thompson
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Anadolu Efes, 30 yaşındaki oyuncusu Darius Thompson ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Anadolu Efes'te yeni öncesinde kadro çalışmaları devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, takımda 2 sezondur forma giyen Amerikalı guard Darius Thompson ile yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu başında takımımıza katılan Darius Thompson ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Euroleague'de 2024-25 sezonunda 39 karşılaşmada forma giyen Thompson, ortalama 26.19 dakika süre alarak maç başına 9,5 sayı, 2,0 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 31 karşılaşmada görev alan Thompson, 21.06 dakika ortalama süre ile 6,0 sayı, 1,8 ribaunt ve 3,9 asist ortalamaları üretti. Thompson, 2024-25 sezonu başında takımımız ile Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Darius Thompson'a takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

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