Bartuğ Elmaz, İsviçre yolcusu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Bartuğ Elmaz, Zürih'le anlaştı.
22 yaşındaki genç oyuncu, kulüplerin arasındaki anlaşmanın tamamlanmasını bekliyor. Zürih'in yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Fenerbahçe kabul etse de henüz rakamda anlaşma sağlanamadı.
Bartuğ Elmaz, geçen sezonun ikinci yarısını da Maribor'da kiralık geçirmişti. Genç futbolcu, Maribor'da çıktığı 19 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
22 yaşındaki genç oyuncu, kulüplerin arasındaki anlaşmanın tamamlanmasını bekliyor. Zürih'in yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Fenerbahçe kabul etse de henüz rakamda anlaşma sağlanamadı.
Bartuğ Elmaz, geçen sezonun ikinci yarısını da Maribor'da kiralık geçirmişti. Genç futbolcu, Maribor'da çıktığı 19 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.