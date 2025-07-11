Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, tecrübeli uzun Al Horford'ın takıma katılabileceği yönündeki iddialara temkinli bir yanıt verdi.The Athletic'ten Anthony Slater'a konuşan Curry,dedi.Warriors'ın 38 yaşındaki Horford'la ilgilendiği ve eğer oyuncu 19. sezonu için sahalara dönmeye karar verirse, onu kadroya katma konusunda iyimser oldukları belirtiliyor.Kulüp yönetimi, Horford'ın şut kabiliyeti, pas yeteneği ve savunma farkındalığını takıma uygun nitelikler olarak değerlendiriyor. Tecrübeli uzunun yüksek posttan oyunu yönlendirme becerisi ve pota altı varlığı, son iki sezonda istikrar yakalayamayan Warriors ön sahasını dengeleyebilir.NBA kariyerinde Atlanta Hawks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers ve Oklahoma City Thunder formaları giyen Horford, 1.138 normal sezon maçında 12.9 sayı, 7.9 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakaladı. Beş kez All-Star seçilen tecrübeli oyuncu, 2024'te Celtics ile şampiyonluk yaşamıştı.Horford henüz geleceğiyle ilgili resmi bir karar vermemiş olsa da Warriors, tecrübeli uzunun kariyerine devam etmesi halinde güçlü adaylardan biri olmaya devam ediyor.