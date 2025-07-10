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Dzeko'nun yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve sözleşmesi bitince ayrılan Edin Dzeko Fiorentina'ya imza attı.

calendar 10 Temmuz 2025 15:43 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 15:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dzeko'nun yeni adresi belli oldu
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de top koşturan ve sözleşmesi biten Dzeko'nun yeni adresi belli oldu.

Bosna-Hersek'li oyuncu, serbest oyuncu statüsü ile İtalya ekiplerinden Fiorentina'ya imza attı.

Edin Dzeko'nun Fiorentina ile olan sözleşmesi 1+1 yıllık.

DZEKO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 99 maça çıkan Edin Dzeko, 46 gol 18 asist ile takımına katkıda bulundu.

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