Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de top koşturan ve sözleşmesi biten Dzeko'nun yeni adresi belli oldu.
Bosna-Hersek'li oyuncu, serbest oyuncu statüsü ile İtalya ekiplerinden Fiorentina'ya imza attı.
Edin Dzeko'nun Fiorentina ile olan sözleşmesi 1+1 yıllık.
DZEKO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe ile toplamda 99 maça çıkan Edin Dzeko, 46 gol 18 asist ile takımına katkıda bulundu.
Bosna-Hersek'li oyuncu, serbest oyuncu statüsü ile İtalya ekiplerinden Fiorentina'ya imza attı.
Edin Dzeko'nun Fiorentina ile olan sözleşmesi 1+1 yıllık.
DZEKO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe ile toplamda 99 maça çıkan Edin Dzeko, 46 gol 18 asist ile takımına katkıda bulundu.
Edin Dzeko ✍ Fiorentina pic.twitter.com/TUDiRn2MNZ
— Sporx (@sporx) July 10, 2025