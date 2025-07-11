Arsenal'de Leandro Trossard gelişmesi!

Arsenal, Belçikalı yıldızı Leandro Trossard için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibi, 30 yaşındaki futbolcusunun gelecek yıl bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.
FENERBAHÇE İDDİASI
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaştığını duyurmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Arsenal'de geride kalan sezonda 56 maçta süre bulan Leandro Trossard, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibi, 30 yaşındaki futbolcusunun gelecek yıl bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.
FENERBAHÇE İDDİASI
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaştığını duyurmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Arsenal'de geride kalan sezonda 56 maçta süre bulan Leandro Trossard, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.