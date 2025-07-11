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Jordan Henderson, Ada'ya dönüyor!

Brentford, Ajax'tan ayrılan deneyimli orta saha oyuncusu Jordan Henderson ile anlaşma sağladı.

calendar 11 Temmuz 2025 13:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jordan Henderson, Ada'ya dönüyor!
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Ajax ile sözleşmesini fesheden Jordan Henderson, İngiltere Premier Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, 35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Premier Lig ekiplerinden Brentford ile anlaşma sağladı. Henderson, Brentford'a iki yıllık imza atacak.

Ajax'ta toplamda 57 maçta süre bulan İngiliz futbolcu, 1 gol attı ve 9 asist yaptı.

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