Jordan Henderson, Ada'ya dönüyor!

Ajax ile sözleşmesini fesheden Jordan Henderson, İngiltere Premier Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, 35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Premier Lig ekiplerinden Brentford ile anlaşma sağladı. Henderson, Brentford'a iki yıllık imza atacak.



Ajax'ta toplamda 57 maçta süre bulan İngiliz futbolcu, 1 gol attı ve 9 asist yaptı.



