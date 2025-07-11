Hakemler için dev zam talebi!

Sezonun başlamasına sayılı günler kala, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden (TFFHGD) flaş bir hamle geldi. Dernek yetkilileri, hakem ücretlerine zam yapılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelere başladı.Bir süredir bu konuda çalışma yürüten TFFHGD'nin talep ettiği zam oranları da netleşti. Mevcut durumda bir Süper Lig hakeminin ücreti 52.500 TL. Dernek, yüzde 72'lik zamla bu rakamın 90.300 TL'ye yükseltilmesini istiyor. Yetkililer, uzun yıllardır ücretlere tek oranlı zam uygulandığını ve bu nedenle hakem ile yardımcı hakem ücretleri arasındaki farkın ciddi şekilde açıldığını ifade ediyor. Bu sebeple, bir kereye mahsus hakemler arasında farklı oranlarda zam yapılması gerektiği vurgulanıyorYardımcı hakemin mevcut ücreti 23.100 TL. Dernek, yüzde 120'lik zamla bu rakamın 50.820 TL'ye çıkarılmasını talep ediyor. VAR hakemleri ise şu anda 26.250 TL ücret alıyor. Bu ücretin de yüzde 100 zamla 52.500 TL'ye çıkarılması isteniyor. Gözlemcilerin ücretleri ise şu an 7.000 TL. Dernek, bu rakamın yüzde 200 artırılarak 21.000 TL'ye yükseltilmesini ifade ediyor. TFFHGD, amatör hakemlerle ilgili de detaylı çalışmalar yürüttü. Ücretlerin düşüklüğü nedeniyle gençlerin hakemliğe ilgisinin azaldığına dikkat çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu ile zam konusundaki görüşmeler devam ediyor.