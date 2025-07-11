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Fenerbahçe'den Szymanski'ye çıkış bileti!

Fenerbahçe, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski için 15 milyon Euro'nun altında bir teklife kapıyı kapattı. Teklif gelirse yollar ayrılacak

calendar 11 Temmuz 2025 09:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Szymanski'ye çıkış bileti!
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Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği ismlerin başında gelen Sebastian Szymanski için henüz kulübe ulaşmış bir resmi teklif yok.

Polonyalı oyuncu için sarı-lacivertliler, teklif bekliyor. Oyuncunun menajerine "15 milyon Euroluk teklif getir" denildi. Bu miktarda teklif gelirse Szymanski satılacak.

Polonyalı orta saha, geçtiğimiz sezon 53 maçta görev alırken 7 gol, 9 asist kaydetti.
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