Fenerbahçe'den Szymanski'ye çıkış bileti!

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği ismlerin başında gelen Sebastian Szymanski için henüz kulübe ulaşmış bir resmi teklif yok.
Polonyalı oyuncu için sarı-lacivertliler, teklif bekliyor. Oyuncunun menajerine "15 milyon Euroluk teklif getir" denildi. Bu miktarda teklif gelirse Szymanski satılacak.
Polonyalı orta saha, geçtiğimiz sezon 53 maçta görev alırken 7 gol, 9 asist kaydetti.
Polonyalı oyuncu için sarı-lacivertliler, teklif bekliyor. Oyuncunun menajerine "15 milyon Euroluk teklif getir" denildi. Bu miktarda teklif gelirse Szymanski satılacak.
Polonyalı orta saha, geçtiğimiz sezon 53 maçta görev alırken 7 gol, 9 asist kaydetti.