A Milli Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımı, Polonya'ya kaybetti

Erkek ve kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye grup maçlarında Polonya'ya 2-0 mağlup oldu.Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki üçüncü maçında Polonya ile karşılaştı.Ay-yıldızlı ekip, 25-20 ve 24-14'lük setlerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.Çeyrek final biletini kaybeden milliler, 9-12'ncilik maçlarında Norveç ekibiyle pazar günü karşılaşacak.A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ikinci maçında Slovakya ile mücadele etti.İlk seti 23-10, ikinci seti de 20-17 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı 2-0 kazandı.Milliler, grubundaki üçüncü maçında yarın Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.Ana grup maçlarının ardından turnuvada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.Erkeklerde Fransa-Hırvatistan, Danimarka-İspanya, Macaristan-Portekiz ve Almanya-İtalya yarı finale çıkmak için mücadele edecek.Kadınlarda ise Almanya-Yunanistan, Hollanda-Norveç, Fransa-İspanya ve Macaristan-Danimarka çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.