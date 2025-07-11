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Borna Sosa'nın yeni durağı: Crystal Palace!

Crystal Palace, Ajax forması giyen sol bek oyuncusu Borna Sosa'yı transfer ettiğini açıkladı.

calendar 11 Temmuz 2025 14:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: cpfc.co.uk
Borna Sosa'nın yeni durağı: Crystal Palace!
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İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Ajax forması giyen Hırvat oyuncu Borna Sosa'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Palace, bu transfer için Ajax'a 2.3 milyon Euro ödeme yapacak.

Londra ekibi, Borna Sosa ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Crystal Palace'ye transferi hakkında konuşan Sosa, "Crystal Palace'a katıldığım için çok heyecanlıyım. Kulüp hakkında çok güzel şeyler duydum. Oyuncularla, teknik ekiple ve taraftarlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum çünkü onlar hakkında da çok güzel şeyler duydum. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum" sözlerini kullandı.


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