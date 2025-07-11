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Muğlaspor'da imza şov!

TFF 2. Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Muğlaspor, yeni sezona iddilaı bir kadro kurmak için transferlerine devam ediyor.

calendar 11 Temmuz 2025 12:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da imza şov!
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TFF 2'nci Lig'e yükseldikten sonra transfer harekatına hızlı başlayan Muğlaspor; 3 dış, 1 iç transfer daha yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüp daha önce prensipte anlaştığı Bursaspor'dan ayrılan 34 yaşındaki tecrübeli stoper Mehmet Yiğit'in yanı sıra Batman Petrolspor'dan 27 yaşındaki sağ bek Semih Karadeniz'le resmi sözleşme imzaladı.

Muğlaspor, geçen sezon 68 Aksarayspor forması giyerek 7 gol atan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Abdioğlu ile anlaşmaya vardı.

Yeşil-beyazlı kulüp, iç transferde ise geçen sezon şampiyon kadroda yer alan orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş ile yeniden anlaştı.

Öte yandan Muğlaspor, teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına da başladı.
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