Yiğit Bulut kimdir, neden öldü?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yiğit Bulut neden öldü, hastalığı neydi araştırılıyor.



YİĞİT BULUT NEDEN ÖLDÜ?



Geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konan Yiğit Bulut, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Son haftalarda durumunun ağırlaştığı öğrenilen Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu duyurdu.



YİĞİT BULUT HASTALIĞI NEYDİ?



Yiğit Bulut, son günlerde sağlık durumuyla ilgili gündeme geliyordu. Gazeteci Cem Küçük, Yiğit Bulut'un amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini belirtirken hastalığının türüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bulut'un kanser olduğu ve son günlerde durumunun ağırlaştığı biliniyordu.



YİĞİT BULUT KİMDİR?



1972'de Keşan'da doğan Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda eski Adalet Partisi milletvekili Mustafa Bulut'un oğlu olan Yiğit Bulut, Sorbonne Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek gazeteciliğe başladı.



2009'da Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Bulut'un bu görevi 2012'de sona erdi. 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bulu, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 30 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.



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