11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
21:45
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
21:45
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
21:30
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
1-1

Fenerbahçe, transferi açıkladı: Abdou Aziz Fall

Fenerbahçe, 18 yaşındaki Senegalli Abdou Aziz Fall'ın lisansını çıkardı. Sarı-lacivertliler, daha sonra genç futbolcunun transferini resmi olarak duyurdu.

calendar 11 Temmuz 2025 14:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, transferi açıkladı: Abdou Aziz Fall
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall'ın lisansını çıkardı.

Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki Senegalli genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, lisansının ardından genç futbolcunun transferini resmi olarak da duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Senegal'in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall'un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."


Fenerbahçe'nin Essayame FC'den transfer ettiği genç futbolcu, merkez orta saha olarak görev yapıyor.

Senegal'in U17 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcu, çıktığı 6 maçta 1 kez ağları havalandırdı.

İşte Fenerbahçe'den TFF'ye yapılan lisans bildirimi:





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.