Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Elan Ricardo için sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç oyuncuya talip çıktı.
Portekiz basınından çıkan haberlere göre, Portekiz Ligi ekiplerinden Tondela, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için harekete geçti.
Şu ana kadar hiçbir resmi maçta süre bulamayan genç oyuncuyu Beşiktaş, kiralamaya sıcak bakıyor.
Portekiz basınından çıkan haberlere göre, Portekiz Ligi ekiplerinden Tondela, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için harekete geçti.
Şu ana kadar hiçbir resmi maçta süre bulamayan genç oyuncuyu Beşiktaş, kiralamaya sıcak bakıyor.