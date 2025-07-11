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Elan Ricardo'ya Portekiz'den talip!

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun devre arasından transfer olan ancak forma şansı bulamayan Elan Ricardo'ya Portekiz Ligi ekiplerinden Tondela talip oldu. Portekiz ekibi, oyuncuyu kiralamak istiyor.

calendar 11 Temmuz 2025 13:49
Fotoğraf: AA
Elan Ricardo'ya Portekiz'den talip!
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Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Elan Ricardo için sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç oyuncuya talip çıktı.

Portekiz basınından çıkan haberlere göre, Portekiz Ligi ekiplerinden Tondela, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için harekete geçti.

Şu ana kadar hiçbir resmi maçta süre bulamayan genç oyuncuyu Beşiktaş, kiralamaya sıcak bakıyor. 
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