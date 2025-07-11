Granit Xhaka, Suudi Arabistan yolcusu!

Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka, yeni sezonda kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir.



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM, İsviçreli orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.



NEOM'un, Xhaka transferine öncelik verdiği belirtildi.



Sezonun bitmesinin ardından Galatasaray'ın da gündemine gelen Xhaka için Milan ve Juventus iddiaları da gündeme gelmişti.



Bayer Leverkusen'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.



