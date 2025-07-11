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Roma Svilar ile sözleşme uzattı!

Roma, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Mile Svilar'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı.

calendar 11 Temmuz 2025 15:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Roma Svilar ile sözleşme uzattı!
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, kalecisi Mile Svilar'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırp kalecinin 2027 yılında bitecek sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı.

GALATASARAY İLE ADI GEÇMİŞTİ

25 yaşındaki file bekçisi bu yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile geçti ancak transfer gerçekleşmemişti.
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