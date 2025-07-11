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Beşiktaş'ın Walker-Peters faturası belli oldu!

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Kyle Walker-Peters ile imza parası ve yıllık 3.5 milyon Euro ücret üzerinde anlama sağladı.

calendar 11 Temmuz 2025 09:39
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Walker-Peters faturası belli oldu!
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek hattını güçlendirmek için son viraja girdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de görüştüğü Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı.

ÖNCE İMZA SONRA KAMP

Beşiktaş, Southampton forması giyen 27 yaşındaki sağ bek ile imza parası ve transfer şartlarında anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuya imza parası artı yıllık ücret olarak yaklaşık 3.5 milyon Euro verilmesi bekleniyor.

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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