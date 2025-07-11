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Atkinson'dan Evan Mobley'ye övgü: "Yakında MVP tartışmalarına girer"

Cleveland Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson, genç yıldız Evan Mobley hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Temmuz 2025 13:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Atkinson'dan Evan Mobley'ye övgü: 'Yakında MVP tartışmalarına girer'
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Cleveland Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson, genç yıldız Evan Mobley hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Dustin Dopirak'a konuşan Atkinson, "Ona baskı yapmak istemem ama önümüzdeki 2-3 yıl içinde MVP tartışmalarında yer almalı," dedi.

24 yaşındaki Mobley, 2024-25 sezonunda büyük bir çıkış yakalayarak Yılın Savunmacısı ödülünü kazandı, ilk All-Star seçimini aldı ve All-NBA İkinci Takımı'na seçildi. Bu başarılar, onu ligin elit iki yönlü oyuncuları arasına yerleştirdi.


Geçen sezonu 18.5 sayı, 9.3 ribaund, 3.2 asist, %55.7 saha içi isabeti ve %37 üçlük yüzdesiyle tamamlayan Mobley, Cleveland'ın Doğu Konferansı'ndaki rekabetçi konumunun temel taşlarından biri oldu.

Aralık ayında Charlotte Hornets'a karşı 41 sayı ile kariyer rekoru kıran Mobley, bu performansla Kevin Durant dışında 25 yaş altı dönemde 40+ sayı, 10+ ribaund, 3+ blok ve 5+ üçlük istatistiklerine ulaşan tek oyuncu oldu.

Dört sezonluk NBA kariyerinde iki kez All-Defensive First Team'e seçilen Mobley, çok yönlü savunmasıyla lig genelinde büyük saygı topluyor.

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