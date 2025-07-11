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Tottenham, Muhammed Kudus'u açıkladı!

Tottenham, West Ham forması giyen Ganalı orta saha oyuncusu Muhammed Kudus'u transfer ettiğini açıkladı.

calendar 11 Temmuz 2025 10:59 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 11:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tottenham, Muhammed Kudus'u açıkladı!
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Frank Thomas önderliğinde yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Tottenham, West Ham'ın Ganalı yıldızını kadrosuna kattı.

Tottenham, West Ham forması giyen Muhammed Kudus'u 63 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiğini duyurdu.

Kuzey Londra ekibi, Muhammed Kudus ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "O sadece Tottenham'ı istiyordu. Kuzey Londra'ya hoş geldin, Muhammed Kudus." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Kudus, 5 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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