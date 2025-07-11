Semih Şentürk: 'Bizim zamanımızdaki ruhu göremiyorum'

'ABDULLAH AVCI, FATİH TERİM GİBİ BÜYÜK HOCALARIN YANINDA BAŞLAMAK BENİM İÇİN AVANTAJ OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

'SAHADAKİ RUHU VE COŞKUYU KAZANMASI GEREKİYOR'

'BİZİM ZAMANIMIZDA AVRUPA'DA BU KADAR OYUNCU YOKTU'

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Semih Şentürk, kendi dönemindeki birlik ve beraberliğe işaret ederek, bu dönemde Fenerbahçe'de ruh olmadığını savundu.Kariyerinde Abdullah Avcı ve Fatih Terim gibi isimlerin yanında yardımcı antrenörlük yapmanın avantaj olacağını belirten Şentürk teknik direktörlük kariyeri için tekliflere açık olduğu mesajını verdi.Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Semih Şentürk, tatil için geldiği Bodrum'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin altyapısında 4 sene çalıştığını söyleyen Şentürk,dedi.Şentürk,diye konuştu.Futbolculuk döneminde uzun yıllar oynadığı Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamamasına değinen Semih Şentürk,diye konuştu.Kendi dönemlerinde Avrupa'da forma giyen çok fazla milli futbolcu olmadığını dile getiren Semih Şentürk,diye konuştu.