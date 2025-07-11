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Herb Jones, Pelicans ile kontratını 68 milyon dolara uzattı!

New Orleans Pelicans, savunmadaki etkinliğiyle tanınan forveti Herb Jones ile 3 yıllık, 68 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 11 Temmuz 2025 10:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Herb Jones, Pelicans ile kontratını 68 milyon dolara uzattı!
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New Orleans Pelicans, savunmadaki etkinliğiyle tanınan forveti Herb Jones ile 3 yıllık, 68 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardı.

Bu uzatma ile birlikte Jones'un Pelicans ile olan toplam sözleşmesi 5 yıla ve 97 milyon dolara ulaştı.

Anlaşmada 2029-30 sezonu için bir oyuncu opsiyonu da bulunuyor. Böylece Jones, geleceğini o yıl kendisi belirleme şansına sahip olacak.

2023-24 sezonunda NBA All-Defensive First Team'e seçilerek ligin en iyi savunmacılarından biri olarak kendini bir kez daha kanıtlayan Jones, hücumda da gelişim gösterdi ve üç sayı çizgisinin gerisinden %42 isabet oranıyla kariyer rekorunu kırdı.


Ancak Jones'un son sezonu omuz ve labrum sakatlıkları nedeniyle sadece 20 maçla sınırlı kaldı.

2021 NBA Draftı'nda ikinci turdan seçilen Jones, kolej kariyerini Alabama Üniversitesi'nde tamamlamış ve rekabetçi yapısıyla dikkat çekmişti.

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