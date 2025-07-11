Karşıyaka'da gündem basketbol

Yeni sezon öncesi Karşıyaka Spor Kulübü'nde uzun süredir yaşanan belirsizlikler yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlarken camia en önemli konu olarak basketbol takımına sponsor bulmaya kilitlenmiş durumda.



26 Haziran'daki kongrede güçlükle de olsa yönetim bulan, Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımının iskeletini daha önce kuran Karşıyaka'da bütçesi oluşturulamayan 3'üncü Lig'deki futbol takımındaki belirsizliğe eski başkanlardan Azat Yeşil el attı. Azat Yeşil'in Danışma Kurulu'yla birlikte futbola destek sözü vermesiyle teknik direktör ve transferlerle ilgili görüşmeler başladı.



Karşıyaka'da bir süredir temasları sürdüren Yeşil ve yönetimin yeni teknik direktörü hafta başında açıklaması, ardından dağılan kadroyu yeniden oluşturmak için transferler ve antrenmanların start alması bekleniyor. Ana sponsorunu kaybedince 1 yıldır kaos yaşayıp geçen sezon kadrosu dağıldıktan sonra camia desteğiyle kümede kalan Süper Lig'deki basketbol takımı için de Danışma Kurulu, camianın önemli isimleri ve yönetim yeni haftada sponsorluk görüşmeleri yapacak. Basketbol Süper Ligi'nde 51 yıldır aralıksız mücadele eden Kaf-Kaf'ın kaderi bu temasların ardından belli olacak. Karşıyaka'nın potada transfer yasaklısı kadrosu sezon sonu yine dağılmıştı.



