11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
21:45
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
21:45
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
21:30
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
13:00

Yeni Malatyaspor'da, Cafer Aydın dönemi

TFF 2. Ligi'nin yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük koltuğu için Cafer Aydın ile anlaştı.

calendar 11 Temmuz 2025 11:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yeni Malatyaspor'da, Cafer Aydın dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor teknik direktör Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı.

Önümüzdeki sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor teknik direktörlük görevi için Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Teknik Direktörlük görevine Cafer Aydın getirilmiştir" denildi.

Tecrübeli teknik direktör, son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'u yönetmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.