11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
21:45
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
21:45
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
21:30
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
1-1

Burak Kapacak, Kayserispor'a gidiyor!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Burak Kapacak'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi.

calendar 11 Temmuz 2025 14:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Burak Kapacak, Kayserispor'a gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Radyospor'da transfer gündemlerine dair açıklamalarda bulundu.

Açıkalın, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiraladıklarını söyledi. Nurettin Açıkalın, açıklamasında, "Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Ali Koç ile konuştuk, o da sağ olsun talebimizi kırmadı." dedi.

Fenerbahçe'de geride kalan yalnızca bir maçta süre bulan 25 yaşındaki Burak Kapacak'ın sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.