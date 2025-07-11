Burak Kapacak, Kayserispor'a gidiyor!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Radyospor'da transfer gündemlerine dair açıklamalarda bulundu.
Açıkalın, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiraladıklarını söyledi. Nurettin Açıkalın, açıklamasında, "Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Ali Koç ile konuştuk, o da sağ olsun talebimizi kırmadı." dedi.
Fenerbahçe'de geride kalan yalnızca bir maçta süre bulan 25 yaşındaki Burak Kapacak'ın sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Açıkalın, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiraladıklarını söyledi. Nurettin Açıkalın, açıklamasında, "Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Ali Koç ile konuştuk, o da sağ olsun talebimizi kırmadı." dedi.
Fenerbahçe'de geride kalan yalnızca bir maçta süre bulan 25 yaşındaki Burak Kapacak'ın sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.