Roman'nın bonservisini almadığı için Galatasaray'a geri dönen Victor Nelsson, Kemerburgaz'da takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
Bu sezon da yedek kalacağını bilen Danimarkalı stoper, rotasyon oyuncusu olmayı kabul ederse elde tutulacak.
26 yaşındaki stoperin Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.
Bu sezon da yedek kalacağını bilen Danimarkalı stoper, rotasyon oyuncusu olmayı kabul ederse elde tutulacak.
26 yaşındaki stoperin Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.