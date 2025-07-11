Washington Wizards, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre serbest oyuncu konumundaki uzun forvet Marvin Bagley III ile bir yıllık kontrat konusunda anlaştı.Wizards, geçtiğimiz sezonda Kelly Olynyk'in takas edilmesinin ardından ön sahada yaşadığı derinlik sorununu çözmek amacıyla bu hamleyi yaptı. Şu anda 2. yılındaki pivot Alex Sarr dışında takımda 2.06 m'nin (6'9") üzerinde yalnızca birkaç oyuncu bulunuyor.İlginç şekilde, Wizards Bagley'i 2024 takas döneminde çoklu bir takasla başka takımlara göndermişti. Bu takas sonunda Marcus Smart'ı kadroya katmış, sonrasında Will Riley'i draft etmişlerdi.Detroit'ten Isaiah Livers ve ikinci tur hakkıyla birlikte gelen Bagley, Wizards formasıyla çıktığı 43 maçta (16'sı ilk beş) 9.6 sayı ve 5.8 ribaund ortalaması yakalamıştı.Bagley'nin sözleşmesinin garanti olup olmadığı bilinmiyor. Eğer garanti değilse, takım Richaun Holmes ve Justin Champagnie ile birlikte onu da serbest bırakabilir. Holmes'un kontratı kısmen garantili, Champagnie'nin ise tamamen garantisiz. Yine de Champagnie geçtiğimiz sezon 31 maçta ilk beş başlamış ve verimli şut performansı göstermişti.Bagley'nin yeni sözleşmesi garantili ise, Wizards'ın kadrosunda yer açmak adına garantili başka oyuncuları göndermesi gerekebilir.6 yıllık NBA kariyerinde 238 maçta forma giyen Bagley, 12.0 sayı ve 6.5 ribaund ortalamalarına sahip. Memphis'e gönderildiği dönemde 12 maçta sadece 3.6 sayı ortalaması tutturmuştu.