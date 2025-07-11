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Galatasaray, fiyatını belirledi; Avrupa'dan 3 talip!

Galatasaray'da kariyer sezonlarından birini geçiren Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan 3 talip var. Galatasaray, milli futbolcunun fiyatını belirledi.

calendar 11 Temmuz 2025 09:50
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray, fiyatını belirledi; Avrupa'dan 3 talip!
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Galatasaray'da transferin gözde ismi Barış Alper Yılmaz'a teklif bekleniyor.

35 MİLYON EURO'LUK FİYAT

Nottingham Forest, Aston Villa ve Leipzig gibi takımların radarında olan 25 yaşındaki yıldız için 35 milyon Euro'luk fiyat belirlendi. Menajeri, kısa süre içinde teklif getireceğini iddia etti.

Avrupa hayali bulunan ve geleceğini yönetimin kararına bırakan Barış, Galatasaray'ın menfaatlerine uyarsa ayrılığa uzak değil.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen Barış, 14 gol, 6 asist kaydetti. 

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