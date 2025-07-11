Galatasaray'da transferin gözde ismi Barış Alper Yılmaz'a teklif bekleniyor.
35 MİLYON EURO'LUK FİYAT
Nottingham Forest, Aston Villa ve Leipzig gibi takımların radarında olan 25 yaşındaki yıldız için 35 milyon Euro'luk fiyat belirlendi. Menajeri, kısa süre içinde teklif getireceğini iddia etti.
Avrupa hayali bulunan ve geleceğini yönetimin kararına bırakan Barış, Galatasaray'ın menfaatlerine uyarsa ayrılığa uzak değil.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen Barış, 14 gol, 6 asist kaydetti.
35 MİLYON EURO'LUK FİYAT
Nottingham Forest, Aston Villa ve Leipzig gibi takımların radarında olan 25 yaşındaki yıldız için 35 milyon Euro'luk fiyat belirlendi. Menajeri, kısa süre içinde teklif getireceğini iddia etti.
Avrupa hayali bulunan ve geleceğini yönetimin kararına bırakan Barış, Galatasaray'ın menfaatlerine uyarsa ayrılığa uzak değil.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen Barış, 14 gol, 6 asist kaydetti.