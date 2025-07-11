Fenerbahçe'ye zorlu rakip: Nottingham Forest

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Porto'da forma giyen yıldız futbolcu Pepe ile yakından ilgileniyor.
Sarı-Lacivertliler'in transfer listesine aldığı Sambacı'ya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest da talip.
Porto ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Hem hızı hem de teknik kapasitesiyle dikkat çeken Pepe, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Sarı-Lacivertliler'in transfer listesine aldığı Sambacı'ya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest da talip.
Porto ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Hem hızı hem de teknik kapasitesiyle dikkat çeken Pepe, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.