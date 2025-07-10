Haber Tarihi: 10 Temmuz 2025 17:02 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 17:02

Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025 MEB: Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi LGS taban puanları

Lise taban puanları, 2025 LGS sınavına katılan ve hayalindeki ortaöğretim kurumunda eğitim görmek isteyen öğrencilerin gündeminde. LGS sonuçlarının 11 Haziran'da duyurulması ardından öğrenciler 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapabilecek. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi alternatiflerinden liste oluşturularak tercihler yapılacak. Tercih için puanın yanı sıra yüzdelik dilimler dikkate alınıyor. Peki, 2025 lise taban puanları belli mi? LGS lise yüzdelik dilimler ve taban puanları...

Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025 MEB: Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi LGS taban puanları
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LGS tercih sürecine girecek öğrenciler, LGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gösteren kılavuza odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülen LGS sürecinde kılavuz, sonuçların açıklanması ardından ilan edilecek. Öğrenciler adrese dayalı ya da merkezi sınav puanı ile tercih işlemlerini yapabiliyor. İşte, e-Okul lise taban puanları 2025...

LGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS taban puanları paylaşılıyor. 2025 yılına dair lise taban puanları henüz paylaşılmadı. 14-24 Temmuz tarihlerindeki yerleştirmeler ardından belli olacak. Öğrenciler 2025 LGS tercihlerini 2024 lise taban puanlarını dikkate alarak yapacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler ilk olarak zorunlu olan ''Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar'' arasından tercihlerini yapacak.

Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek gerekiyor. En fazla 5 okul tercihi yapılabilir.

Burada Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi okul türlerinden en fazla 3 okul seçilir.

Öğrenciler yerel yerleştirme kayıtları ardından istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullardan da en fazla 10 tercih yazabiliyor. Pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 tane yazabilir.

Sınava girmeyen öğrenciler Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranına erişemeyecek.

Öğrencinin ilk olarak merkezi yerleştirme başvurusu dikkate alınır. Bu tercihlerden birine yerleşemezse adrese dayalı okullardan birine yerleştirilir.

Merkezi sınav puanı ile tercih yapmak istemeyen öğrencinin bu kategoride tercih yapması zorunlu değildir.

TERCİH YAPARKEN PUAN MI, YÜZDELİK DİLİM Mİ?

Soruların zoruluk seviyesine göre pualar yıdan yıla değişiklik gösterse de yüzdelik dilimlerde genellikle önemli farklar olmaz. Bu nedenle tercih esnasında yüzdelik dilimlere göre tercih yapmak faydalıdır.

Tercihler hazırlandıktan sonra veli tarafından imzalanır ve tercihler sisteme oku müdürlükleri tarafından girilerek onaylanır. Ayrıca öğrencinin kendi okulu dışında ilindeki herhangi bir okul müdürlüğünden de işlem gerçekleştirilebilir.

 
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