10 Temmuz
Sabah FK-NK Celje
2-3
10 Temmuz
AEK Larnaca-Partizan
1-0
10 Temmuz
Paksi SE-CFR Cluj
0-0
10 Temmuz
Levski-Hapoel Beer Sheva
0-0
10 Temmuz
Shakhtar-Ilves
6-0
10 Temmuz
Spartak Trnava-Haecken
0-1
10 Temmuz
Legia Warszawa-Aktobe
1-0
10 Temmuz
SKN St. Poelten-Beşiktaş
0-2

Barcelona ve Bayern Münih'ten Kenan Yıldız hamlesi!

Barcelona ve Bayern Münih, Juventus'tan Kenan Yıldız ile ilgileniyor. Juventus'un sözleşmesini uzatmak istediği milli futbolcu, İtalyan ekibinde kalmak istiyor.

calendar 11 Temmuz 2025 08:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona ve Bayern Münih'ten Kenan Yıldız hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için transfer iddiası gündeme geldi.

BARCELONA VE BAYERN PEŞİNDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Bayern Münih ve Barcelona, milli futbolcu ile ilgileniyor. İki takımın, 20 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlamaya hazırlandığı yazıldı.

Juventus'un zamla birlikte sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istediği Kenan Yıldız ise İtalyan ekibinde kalmak istiyor.


Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın, Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.