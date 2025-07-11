11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
21:45
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
21:45
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
21:30
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
13:00

Cenk Tosun, Avrupa'dan teklif bekliyor!

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Cenk Tosun için Süper Lig ekiplerinden talip var. Ancak oyuncu, Avrupa'dan gelen tekliflerle ilgileniyor.

calendar 11 Temmuz 2025 11:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Cenk Tosun, Avrupa'dan teklif bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de geçen sezon pek forma şansı bulamayan Cenk Tosun'a Süper Lig'den teklifler geliyor.

Ancak tecrübeli oyuncu, yıllık maaşından dolayı sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemiyor. Avrupa'dan bir teklif gelmediği sürece; Cenk Tosun kontratını Fenerbahçe'de tamamlayacak.

Sarı-lacivertli formayla 2024/2025 sezonunda 22 maçta süre bulan Tosun, 2 gol, 1 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.