Cenk Tosun, Avrupa'dan teklif bekliyor!

Fenerbahçe'de geçen sezon pek forma şansı bulamayan Cenk Tosun'a Süper Lig'den teklifler geliyor.
Ancak tecrübeli oyuncu, yıllık maaşından dolayı sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemiyor. Avrupa'dan bir teklif gelmediği sürece; Cenk Tosun kontratını Fenerbahçe'de tamamlayacak.
Sarı-lacivertli formayla 2024/2025 sezonunda 22 maçta süre bulan Tosun, 2 gol, 1 asist kaydetti.
Ancak tecrübeli oyuncu, yıllık maaşından dolayı sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemiyor. Avrupa'dan bir teklif gelmediği sürece; Cenk Tosun kontratını Fenerbahçe'de tamamlayacak.
Sarı-lacivertli formayla 2024/2025 sezonunda 22 maçta süre bulan Tosun, 2 gol, 1 asist kaydetti.