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Trabzonspor'a Boga'dan kötü haber!

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla istediği Nice forması giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jeremie Boga yan çizdi. Boga, İngiliz ekibi Leeds United'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı.

calendar 11 Temmuz 2025 11:16
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a Boga'dan kötü haber!
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Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin alınmasını istediği en önemli isim olan Jeremie Boga'da pürüz çıktı.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın da transferi için uğraştıklarını açıkladığı Fildişili yıldız, İngiliz ekibi Leeds United'dan gelen teklif sonrasında bordo mavilileri beklemeye aldı. Fransız ekibi Nice forması giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için başkan Doğan, Fransızların kapıyı 15 milyon euro'dan açtığını ancak Tekke'nin ısrarı üzerine görüşmeleri sürdürdüklerini söylemişti.

ADA'YA DÖNMEK İSTİYOR


Jeremie Boga'nın, profesyonel futbol kariyerine başladığı ülke olan İngiltere'ye dönmeye olumlu baktığı ifade ediliyor. Daha önce Chelsea altyapısında U18, U21 ve U23 takımlarında forma giyen Boga, Birmingham'da da süre almış ancak Chelsea'nin A takımında kalıcı olamamıştı. Oyuncu, asıl çıkışını İtalya Serie A'da Sassuolo ve Atalanta formalarıyla gerçekleştirmiş, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 2023'te 17,5 milyon avroya Nice'e gitmişti.

Geçen sezon Nice'te 24 maça çıkan Boga, üç gol atarken bir de asist yaptı.

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