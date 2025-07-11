Geçmiş LGS sonuçları nasıl öğrenilir? 2025

MEB her sene liselere yerleştirmede LGS oturumu düzenliyor. Geçmiş yıllarda ismi TEOG ya da OKS olarak da bilinen sınav, son yıllarda ise LGS adıyla organize ediliyor.

Geçmiş yıllarda MEB'in organize ettiği OKS, TEOG ve LGS oturumlarına katılım sağlayan adaylar kendi dönemlerinin sonuçlarına odaklandı.

Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak. Tercih sonuçları ise 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak.

İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar da 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakiller 8-12 Ağustos günü alınacak, 14 Ağustos tarhinde sonuçlar açıklanacak.

22 Ağustos günü ise il ve ilçelerde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemleri tamamlanacak.