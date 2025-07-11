Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar için son olarak Fransa basınından çarpıcı bir transfer öne sürüldü.
GALATASARAY SILDILLIA İLE İLGİLENİYOR
L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray, Freiburg forması giyen 23 yaşındaki Fransız sağ bek Kiliann Sildillia ile ilgileniyor.
Ancak haberde Hollanda ekibi PSV'nin oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde ileri düzeye geldiği belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 22 maçta 866 dakika süre bulan Sildillia, 2 gol kaydetti.
GALATASARAY SILDILLIA İLE İLGİLENİYOR
L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray, Freiburg forması giyen 23 yaşındaki Fransız sağ bek Kiliann Sildillia ile ilgileniyor.
Ancak haberde Hollanda ekibi PSV'nin oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde ileri düzeye geldiği belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 22 maçta 866 dakika süre bulan Sildillia, 2 gol kaydetti.