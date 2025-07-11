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11 Temmuz
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11 Temmuz
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1-1

Fransa'dan iddia: Galatasaray ilgileniyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların Freiburg'dan Kiliann Sildillia ile ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 11 Temmuz 2025 13:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fransa'dan iddia: Galatasaray ilgileniyor!
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Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar için son olarak Fransa basınından çarpıcı bir transfer öne sürüldü.

GALATASARAY SILDILLIA İLE İLGİLENİYOR

L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray, Freiburg forması giyen 23 yaşındaki Fransız sağ bek Kiliann Sildillia ile ilgileniyor.

Ancak haberde Hollanda ekibi PSV'nin oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde ileri düzeye geldiği belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 22 maçta 866 dakika süre bulan Sildillia, 2 gol kaydetti. 


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