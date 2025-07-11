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Arda Turan, ilk maçında rekor kırdı!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, takımının başında çıktığı ilk resmi maçta kulüp rekoru kırdı.

calendar 11 Temmuz 2025 11:04
Fotoğraf: Imago
Arda Turan, ilk maçında rekor kırdı!
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UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shaktar Donestk, Ilves'i 6-0 mağlup etti.

Arda Turan, bu karşılaşmayla birlikte Shakhtar Donetsk'in başında ilk resmi maçına çıkarken, Ukrayna ekibi Avrupa kupaları elemelerinde bir ilke imza attı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre, Shakhtar Donetsk, 25 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Bu karşılaşmadan önce Shakhtar Donetsk'in Avrupa kupaları elemelerinde aldığı en farklı skor, 2000 yılında 5-1'le Levedia'ya karşıydı.


Arda Turan'ın Shaktar Donestk'i Ilves karşısında aldığı galibiyetle bu rekoru kırdı ve kulüp tarihinin elemelerdeki en farklı galibiyetini aldı.

BİR BAŞKA REKORU DAHA KIRABİLİRDİ

Öte yandan Ilves galibiyeti Ukrayna ekibinin Avrupa kupalarındaki en farklı ikinci galibiyeti oldu. Shaktar'ın en farklı Avrupa zaferi ise 2014 yılında grup aşamalarında Bate Barisov'u 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmaydı.

"6-0 KAZANMAK ÇOK ZOR"

Ilves maçının ardından yaptığı açıklamada farklı galibiyeti değerlendiren Arda Turan, "Bugün dünyanın herhangi bir yerinde 6-0'lık skorla maç kazanmak çok zor ve Ilves çok iyi bir takım. Tüm yerel maçlarını domine ettiler ve topu iyi kontrol ettiler.

Çok ciddi bir şekilde hazırlandık ve bu sahada da açıkça görülüyordu. Birçok oyun prensibini hayata geçirdik. Maçın çoğundan memnunum. Elbette, bu asla yeterli değil. Savunmada ve kaleye hücum kurarken bazı sorunlar yaşadık, ancak geliştirdiğimiz prensiplerle gol attık.

Ayrıca oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi ve hazırlık aşamasının başlamasından 20 gün sonra bunu yapmak kolay değildi. Temelleri atmaya çalışıyoruz ve hemen böyle bir sonuç almamız bizim avantajımız. Duruma gerçekçi bakıyoruz ve rövanş maçına olabildiğince ciddiyetle yaklaşacağız." ifadelerini kullandı. 

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