Beşiktaş'ın ayrılık listesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü transferini kısa sürede tamamlaması beklenirken bazı oyuncularla da yolları ayırması planlanıyor.
Siyah-beyazlı kulüp, Onana, Musrati ve Zaynutdinov'a kulüp bulmalarını iletti. Yönetim, gelen teklifleri değerlendirecek.
Arnavut yıldız Ernest Muçi'ye de iyi bir teklif gelmesi durumunda Beşiktaş, ayrılığa onay verecek. Siyah-beyazlıların, mali olarak rahatlamaya gidip yeni transferlere kaynak hazırlamak istediği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüp, Onana, Musrati ve Zaynutdinov'a kulüp bulmalarını iletti. Yönetim, gelen teklifleri değerlendirecek.
Arnavut yıldız Ernest Muçi'ye de iyi bir teklif gelmesi durumunda Beşiktaş, ayrılığa onay verecek. Siyah-beyazlıların, mali olarak rahatlamaya gidip yeni transferlere kaynak hazırlamak istediği belirtildi.