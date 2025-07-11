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Beşiktaş'ın ayrılık listesi!

Beşiktaş, futbolcuları Jean Onana, Al-Musrati ve Bahtiyar Zaynutdinov'a kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Ernest Muçi için de iyi teklif gelirse yollar ayrılabilir.

calendar 11 Temmuz 2025 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 10:28
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın ayrılık listesi!
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Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü transferini kısa sürede tamamlaması beklenirken bazı oyuncularla da yolları ayırması planlanıyor.

Siyah-beyazlı kulüp, Onana, Musrati ve Zaynutdinov'a kulüp bulmalarını iletti. Yönetim, gelen teklifleri değerlendirecek.

Arnavut yıldız Ernest Muçi'ye de iyi bir teklif gelmesi durumunda Beşiktaş, ayrılığa onay verecek. Siyah-beyazlıların, mali olarak rahatlamaya gidip yeni transferlere kaynak hazırlamak istediği belirtildi.

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