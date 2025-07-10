MEB AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınav süresi kaç dakika? MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuç tarihi

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek AGS, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adayları için uygulanacak. MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olarak ilk kez 2025 yılı Temmuz ayında hayata geçecek. İşte, AGS başlangıç ve bitiş tarihi ve sınav süresi...

2025 AGS sınavı 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav 10:15'te başlayacak.

İkinci oturum olan ÖABT ise 14:45'te başlayacak.

AGS oturumu 110 dakika sürecek, 12:05'te son bulacak. ÖABT oturumu da ilköğretim için 90 dakika sürecek ve 16:15'te bitecek. ORtaöğretim adayları için de sınav 15:55'te tamamlanacak.

Tüm adaylara zorunlu olan AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT'de 50 soru yöneltilecek.

Sınav sonuçları bir sonraki sınav sonuç tarihine kadar geçerli olacak.

MEB AGS'ye katılan adayların sonuçları ÖSYM tarafından 13 Ağustos tarihinde ilan edilecek.