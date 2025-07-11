Kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, Mike Maignan'ı listesine dahil etti.
TEMASA GEÇİLDİ
İtalyan basınında çıkan haberlerde; Milan'da forma giyen Fransız eldiven için temaslara geçildiği kaydedildi.
OYUNCU TRANSFERE SICAK DEĞİL
Ancak 30 yaşındaki kalecinin şu anda transfere sıcak bakmadığı ve görüşmelerin ilerlemediği dile getirildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan ile 53 maça çıkan Fransız kaleci, kalesinde 59 gol gördü.
TEMASA GEÇİLDİ
İtalyan basınında çıkan haberlerde; Milan'da forma giyen Fransız eldiven için temaslara geçildiği kaydedildi.
OYUNCU TRANSFERE SICAK DEĞİL
Ancak 30 yaşındaki kalecinin şu anda transfere sıcak bakmadığı ve görüşmelerin ilerlemediği dile getirildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan ile 53 maça çıkan Fransız kaleci, kalesinde 59 gol gördü.