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Maignan'ın Galatasaray kararı!

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Milan forması giyen Mike Maignan ile görüştü. Ancak oyuncu transfere sıcak değil.

calendar 11 Temmuz 2025 08:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Maignan'ın Galatasaray kararı!
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Kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, Mike Maignan'ı listesine dahil etti.

TEMASA GEÇİLDİ

İtalyan basınında çıkan haberlerde; Milan'da forma giyen Fransız eldiven için temaslara geçildiği kaydedildi.

OYUNCU TRANSFERE SICAK DEĞİL

Ancak 30 yaşındaki kalecinin şu anda transfere sıcak bakmadığı ve görüşmelerin ilerlemediği dile getirildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Milan ile 53 maça çıkan Fransız kaleci, kalesinde 59 gol gördü. 

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