Sofyan Amrabat'a Neom SC radarı!

Atalanta'nın talip olduğu Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan da ilgilenen takımlar var.
AfricaFoot'un haberine göre, Neom SC, Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat için somut ilgi gösterdi.
FENERBAHÇE SATMAK İSTİYOR!
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Amrabat'ın bonservisini bu yaz döneminde almıştı. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu bu yaz transfer döneminde yeniden satmanın yollarını arıyor.
FİYAT YÜKSELDİ!
Başlangıçta 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlenen Faslı yıldız için Fenerbahçe, Neom SC'nin devreye girmesiyle 20 milyon Euro'ya yükseltti.
AMRABAT, AVRUPA'YI İSTİYOR!
Sofyan Amrabat, ilgi olmasına rağmen Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmıyor. Amrabat, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Şu an için görüşmeler devam ediyor ve oyuncunun nihai kararı önümüzdeki günlerde belli olacak.
AfricaFoot'un haberine göre, Neom SC, Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat için somut ilgi gösterdi.
FENERBAHÇE SATMAK İSTİYOR!
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Amrabat'ın bonservisini bu yaz döneminde almıştı. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu bu yaz transfer döneminde yeniden satmanın yollarını arıyor.
FİYAT YÜKSELDİ!
Başlangıçta 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlenen Faslı yıldız için Fenerbahçe, Neom SC'nin devreye girmesiyle 20 milyon Euro'ya yükseltti.
AMRABAT, AVRUPA'YI İSTİYOR!
Sofyan Amrabat, ilgi olmasına rağmen Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmıyor. Amrabat, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Şu an için görüşmeler devam ediyor ve oyuncunun nihai kararı önümüzdeki günlerde belli olacak.