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Göztepe'de sakatlık şoku yaşanıyor!

Göztepe'nin sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken sakatlandı.

calendar 11 Temmuz 2025 12:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de sakatlık şoku yaşanıyor!
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen sezon takımın yakasını bırakmayan sakatlık kabusu bu sezon erken başladı.

Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sağ kanat Ogün Bayrak omzundan sakatlandı. Oyuncunun tedavi süreci kapsamında kamptan ayrıldığı ve İzmir'de ameliyat edileceği ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ogün Bayrak gerçekleştirilen antrenman sırasında sol omzundan sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol omzunda akromyoklaviküler eklem çıkığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci kapsamında İzmir'de ameliyatı planlanmaktadır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

İLK PROVAYI KAYBETTİ

Göztepe, Slovenya kampında sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Bulgaristan ekibi CSKA 1948 takımı ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kaybetti. Dün sözleşme imzalayıp kampa katılan Brezilyalı orta Rhaldney dışında yeni transferlerine de 11'de şans veren Göztepe sahaya Mateusz Lis - Taha Altıkardeş, Heliton, Furkan Bayır, Uğur Kaan Yıldız, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Furkan Malak, David Tijanic, Ibrahim Sabra, Emersonn dizilimiyle çıktı. Göztepe'nin CSKA 1948 takımı karşısındaki tek golünü 31'inci dakikada Furkan Bayır penaltıdan kaydetti. Göztepe, kamptaki ikinci özel maçında 13 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ekibi Rijeka ile karşı karşıya gelecek.


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