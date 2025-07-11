Cuma mesajları: Resimli, kısa ve uzun cuma mesajları 2025

İslam alemi için büyük anlam taşıyan cuma günü, manevi duyguların yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel bir zaman dilimidir. Bu mübarek gün vesilesiyle, sevdiklerine dua ve iyi dileklerle ulaşmak isteyen vatandaşlar, anlamlı ve dualarla süslenmiş cuma mesajlarını araştırıyor. Hem sosyal medyada paylaşılabilecek hem de bireysel olarak gönderilebilecek bu sözler, kalplere huzur veriyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualarla dolu en güzel Cuma mesajları...



KISA CUMA MESAJLARI



"Cumanız mübarek olsun."

"Hayırlı Cumalar, dualarda buluşmak dileğiyle."

"Allah'ın rahmeti üzerinize olsun."

"Kalbiniz huzurla, gönlünüz imanla dolsun."

"Dualarınız kabul, gününüz bereketli olsun."

"Cuma bereket, huzur ve şifa getirsin."

"Rabbim hayırlı kapılar açsın, gönlünüze ferahlık versin."

"Sevgiyle, şükürle, duayla… Hayırlı Cumalar."

"Gönlünüzden geçen tüm dualar kabul olsun."

"Bugün yapılan dualar, yarının huzuru olsun."



UZUN ANLAMLI CUMA MESAJLARI



"Bu mübarek Cuma gününde, kalbinizden geçen her güzel dua kabul, hayatınızdan huzur eksik olmasın. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve afiyet dolu günler dilerim. Hayırlı Cumalar."



"Rabbim, bu güzel günü hayra vesile eylesin. Dertlere derman, gönüllere ferahlık, hanelere huzur ve sofralara bereket nasip etsin. Cumanız mübarek olsun."



"Allah'ım, kalplerimizi imanla, hayatlarımızı huzurla doldur. Affına, rahmetine ve rızana nail eyle bizi. Hayırlı Cumalar."



"Rabbim bu mübarek günde edilen tüm hayırlı duaları kabul eylesin. Kalpleriniz dua ile, gönülleriniz huzurla dolsun. Cumanız mübarek olsun."



"Bu mübarek Cuma günü, kalplerimizdeki sıkıntıların feraha, dualarımızın kabul bulduğu bir gün olsun. Rabbim sana açılan elleri boş çevirme. Gönlümüzü huzurla, hanemizi bereketle doldur. Cumanız mübarek olsun."



"Rabbim bu mübarek günde kalbimizi imandan, dilimizi zikirden, gönlümüzü sevgiden ayırmasın. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler nasip etsin. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun."

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