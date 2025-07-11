Oklahoma City Thunder, All-Star forvet Jalen Williams ile 5 yıllık maksimum çaylak kontrat uzatması konusunda anlaşmaya vardı.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre anlaşmanın toplam değeri bonuslarla birlikte 287 milyon dolara ulaşabiliyor.The Athletic'ten Kelly Iko'nun aktardığına göre sözleşme tamamen garanti olup, herhangi bir oyuncu ya da takım opsiyonu içermiyor.Geride kalan sezonda 24 yaşındaki Williams, MVP seçilen Shai Gilgeous-Alexander'ın arkasında takımın ikinci skor opsiyonu olarak 16.9 şut denemesiyle maç başına 21.6 sayı, 5.3 ribaund, 5.1 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakaladı. Sezon sonunda ilk kez All-Star seçilen genç forvet, aynı zamanda All-NBA Üçüncü Takımı ve All-Defensive İkinci Takımı'na da adını yazdırdı.Playofflarda ise performansını sürdüren Williams, Thunder'ın Indiana Pacers'ı mağlup ederek tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna ulaştığı serüvende 21.4 sayı, 5.5 ribaund, 4.8 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları tutturdu.2022 NBA Draftı'nda Santa Clara Üniversitesi çıkışlı Williams, Paul George takası sonucu Los Angeles Clippers'tan alınan 12. sıradan seçilmişti. Çaylak sezonunu ise Orlando Magic forveti Paolo Banchero'nun arkasında Yılın Çaylağı oylamasında ikinci sırada tamamlamıştı.Bu uzun vadeli ve yüksek bedelli sözleşmeyle birlikte Thunder, kadrosunun çekirdeğini oluşturan üç yıldızını en azından 2030–31 sezonuna kadar kadrosunda tutmayı garantilemiş oldu.Oklahoma City, geçtiğimiz günlerde 2022 Draftı'nda Williams ile aynı yıl 2. sıradan seçilen uzun forvet Chet Holmgren ile de 5 yıl, 239 milyon dolarlık bir çaylak uzatması yapmıştı. Bu anlaşma da teşviklerle birlikte 250 milyon dolara çıkabiliyor. Thunder'ın süper yıldızı Shai Gilgeous-Alexander da Temmuz ayı başında 4 yıl, 285 milyon dolarlık bir süper maksimum kontrat imzalamıştı.Organizasyon, böylece üç oyuncuya toplamda 822 milyon dolarlık dev bir yatırım yaparak NBA'deki en pahalı genç çekirdeklerden birini kurmuş oldu.