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Boca Juniors'ta kral gibi karşılandı!

Eski takımı Boca Juniors'a geri dönen Leandro Paredes'i, La Bombonera Stadyumu'nda binlerce taraftar karşıladı.

calendar 11 Temmuz 2025 13:26
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Boca Juniors'ta kral gibi karşılandı!
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Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes, yıllar sonra altyapısından çıktığı Boca Juniors'a döndü. Son 2 yılını Roma'da geçiren 31 yaşındaki Arjantinli 3.5 milyon Euro karşılığında ülkesine döndü.

Boca'da yetişen 2022 Dünya Kupası şampiyonu, Aralık 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Arjantinli orta saha oyuncusu evine dönüşünde, La Bombonera'da muhteşem bir karşılamaya şahit oldu. Yaklaşık 57.000 taraftar, Paredes'in geri dönüşünü karşılamak için ikonik stadı hınca hınç doldurdu.

KRALLAR GİBİ KARŞILAMA

Paredes'in Boca Juniors'a dönüşünde Buenos Aires'teki La Bombonera Stadyumu'nda binlerce taraftar tarafından krallar gibi karşılandı.


Arjantin Milli Takımı'nın kilit isimlerinden Paredes, tanıtımı sırasında taraftarların tezahüratları arasında oldukça duygu dolu anlar yaşadı. Boca taraftarları Paredes'in dönüşünde muhteşem bir başlangıç yaptı. 



'HAYATIMIN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİ'

Resmi tanıtım töreninin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Paredes, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu his tarif edilemez. Her zaman dönmeyi hayal ettim. Şu anda iyi bir yaştayım ve fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum, en kısa sürede takıma katkı vermek istiyorum. Hayatımın en önemli günlerinden biri bu. Kariyerimde önemli başarılara ulaştım ama buraya dönmek her zaman özel bir amaçtı."

Paredes'in sunumunda efsane Total 90'ları giymesi tesadüf değildi. Leandro, Boca Juniors'da oynadığı dönemde ayağında bu model kramponlarla oynuyordu.

PAREDES'İN HİKAYESİ

Paredes, Boca Juniors'ın genç takımına genç yaşta katıldı ve 6 Kasım 2010'da henüz 16 yaşındayken A takım formasıyla ilk maçına çıktı. İlk döneminde 31 resmi maça çıkan Paredes, Buenos Aires devi adına beş gol kaydetti.

Arjantinli orta saha oyuncusu daha sonra Avrupa'ya transfer oldu ve Chievo, Roma, Empoli, Zenit St. Petersburg, Paris Saint-Germain ve Juventus'ta forma giydi.

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