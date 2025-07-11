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Galatasaray'dan kaleye Belçikalı hamlesi!

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Antwerp forması giyen Senne Lammens ile ilgileniyor.

calendar 11 Temmuz 2025 10:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan kaleye Belçikalı hamlesi!
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14 sezonluk Fernando Muslera döneminden sonra efsane kaleci ile yollarını ayıran Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

GALATASARAY'DAN LAMMENS İLGİSİ

Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Antwerp'in file bekçisi Senne Lammens ile ilgileniyor.

Haberde geçtiğimiz günlerde Japon kaleci Taishi Nozawa'yı kadrosuna katan Belçika kulübünün Lammens'i satmaya açık olduğu aktarıldı.


AVUSTURYA'DA GÖRÜŞME YAPILDI

Haberde ayrıca, bu hafta Galatasaray'dan bir heyetin Antwerp'in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Waidring şehrine geldiği ve taraflar arasında bir görüşme yapıldığı kaydedildi.

İNGİLTERE'DEN YOĞUN İLGİ VAR

23 yaşındaki file bekçisiyle sadece Galatasaray'ın ilgilenmediği, İngiltere'den birçok kulübün de ilgilendiği aktarıldı.

20 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Belçika ekibinin, genç kaleci için 20 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi bulunuyor.

Geçen sezon 44 maça çıkan Belçikalı eldiven, kalesinde 56 gol gördü, 10 maç ise kalesini gole kapadı. 

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