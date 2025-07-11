14 sezonluk Fernando Muslera döneminden sonra efsane kaleci ile yollarını ayıran Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.
GALATASARAY'DAN LAMMENS İLGİSİ
Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Antwerp'in file bekçisi Senne Lammens ile ilgileniyor.
Haberde geçtiğimiz günlerde Japon kaleci Taishi Nozawa'yı kadrosuna katan Belçika kulübünün Lammens'i satmaya açık olduğu aktarıldı.
AVUSTURYA'DA GÖRÜŞME YAPILDI
Haberde ayrıca, bu hafta Galatasaray'dan bir heyetin Antwerp'in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Waidring şehrine geldiği ve taraflar arasında bir görüşme yapıldığı kaydedildi.
İNGİLTERE'DEN YOĞUN İLGİ VAR
23 yaşındaki file bekçisiyle sadece Galatasaray'ın ilgilenmediği, İngiltere'den birçok kulübün de ilgilendiği aktarıldı.
20 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ
Belçika ekibinin, genç kaleci için 20 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi bulunuyor.
Geçen sezon 44 maça çıkan Belçikalı eldiven, kalesinde 56 gol gördü, 10 maç ise kalesini gole kapadı.
GALATASARAY'DAN LAMMENS İLGİSİ
Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Antwerp'in file bekçisi Senne Lammens ile ilgileniyor.
Haberde geçtiğimiz günlerde Japon kaleci Taishi Nozawa'yı kadrosuna katan Belçika kulübünün Lammens'i satmaya açık olduğu aktarıldı.
AVUSTURYA'DA GÖRÜŞME YAPILDI
Haberde ayrıca, bu hafta Galatasaray'dan bir heyetin Antwerp'in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Waidring şehrine geldiği ve taraflar arasında bir görüşme yapıldığı kaydedildi.
İNGİLTERE'DEN YOĞUN İLGİ VAR
23 yaşındaki file bekçisiyle sadece Galatasaray'ın ilgilenmediği, İngiltere'den birçok kulübün de ilgilendiği aktarıldı.
20 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ
Belçika ekibinin, genç kaleci için 20 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi bulunuyor.
Geçen sezon 44 maça çıkan Belçikalı eldiven, kalesinde 56 gol gördü, 10 maç ise kalesini gole kapadı.