TOBB Nefes Kredisi başvuruları bitti mi, tekrar başlayacak mı? 2025 Nefes Kredisi faiz oranı ve şartları

TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri, şartları, faiz oranı ve vade sayısı başvuru yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bankalarla yapılan anlaşma gereği Nefes Kredisi veren bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Katılım Bankası olmuştu. Başvuru işlemleri ve gerekli evraklar şubeler üzerinden yapıldı. TOBB Nefes Kredisi başvuruları belirlenen banka ve yöntemlerle gerçekleştirildi. Bankaların internet sitesi, mobil uygulamalarından başvuru alınmadı. Peki TOBB Nefes Kredisi faiz oranı ne, şartları neler? İşte, krediye ilişkin bilgiler…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklamada TOBB Nefes Kredisi başvurularının 8-9 Temmuz tarihlerinde başladığı duyuruldu.

Yapılan yeni açıklamada " TOBB Nefes Kredisi başvuruları Bankaların entegrasyonuna göre 8 - 9 Temmuz tarihlerinde başlamıştır. Toplam kredi limiti bitene kadar devam edecektir.

TOBB Nefes Kredisi başvurularının kapandığına ilişkin gazete ve sosyal medyada çıkan haberler kesinlikle doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden alındı. Konuyla ilgili TOBB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiği vurgulanırken dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarı yapıldı.

Kredi Garanti Fonu öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. Söz konusu krediden bir firma, azami 2,5 milyon lira kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

TOBB'un sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapıldı. TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiğine işaret edilen paylaşımda, söz konusu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamayacağı vurgulandı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."