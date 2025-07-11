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Galatasaray'ın Yusuf Demir planı!

Galatasaray, Yusuf Demir'in sözleşmesini uzattıktan sonra genç oyuncuyu kiralık vermek istiyor.

calendar 11 Temmuz 2025 09:07
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Yusuf Demir planı!
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Okan Buruk tarafından fazla tercih edilmeyen genç futbolcu Yusuf Demir ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılar'ın kontratı gelece sezon sona erecek olan yıldız futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığı öğrenildi.

GELECEK SEZON KİRALANACAK

Galatasaray Yönetimi'nin sözleşmesini uzattıktan sonra Yusuf Demir'i bir takıma kiralayacağı belirtildi. Genç yeteneği İspanya Ligi ekiplerinden Elche'nin istediği iddia ediliyor.

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI

22 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 17 maça çıktı. Yusuf Demir bu müsabakalarda 2 gol ile 2 asist üretti. 

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