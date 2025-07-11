Okan Buruk tarafından fazla tercih edilmeyen genç futbolcu Yusuf Demir ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Kırmızılar'ın kontratı gelece sezon sona erecek olan yıldız futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığı öğrenildi.
GELECEK SEZON KİRALANACAK
Galatasaray Yönetimi'nin sözleşmesini uzattıktan sonra Yusuf Demir'i bir takıma kiralayacağı belirtildi. Genç yeteneği İspanya Ligi ekiplerinden Elche'nin istediği iddia ediliyor.
GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI
22 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 17 maça çıktı. Yusuf Demir bu müsabakalarda 2 gol ile 2 asist üretti.
Sarı-Kırmızılar'ın kontratı gelece sezon sona erecek olan yıldız futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığı öğrenildi.
GELECEK SEZON KİRALANACAK
Galatasaray Yönetimi'nin sözleşmesini uzattıktan sonra Yusuf Demir'i bir takıma kiralayacağı belirtildi. Genç yeteneği İspanya Ligi ekiplerinden Elche'nin istediği iddia ediliyor.
GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI
22 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 17 maça çıktı. Yusuf Demir bu müsabakalarda 2 gol ile 2 asist üretti.