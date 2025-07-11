Arsenal pes etti, Fenerbahçe yakın takipte!

Geçen sezon Osimhen ile Galatasaray gibi bir fırsat yakalamak isteyen Fenerbahçe'de, gözler Viktor Gyökeres'e çevrildi.
İsveçli gol makinesi, Sporting CP ile yollarını ayırmak için bastırırken kulüp ise gelen bütün teklifleri reddediyor.
Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmaya en yakın olan ekip İngiliz ekibi Arsenal olmuştu. Londra ekibi'nin, 65+15 milyon Euro'luk teklifine, "70+10 istiyoruz Milyon Euro" cevabı gelmesi üzerine Arsenal, görüşmeleri durdurdu. İngiliz ve Portekiz basınına göre, Sporting CP ile anlaşma zorluk yaşayan İngiliz ekibi, rotasını Benjamin Sesko ve Alexander Isak'a çevirdi.
MASADA KİMSE YOK
Gelen haberler, idmanlara çıkmayacağını belirten Gyökeres'i daha da öfkelendirdi.
Sporting ile pazarlık masasında olan takımda kalmadı. Fenerbahçe, süreci yakından takip ediyor ve fırsatın doğmasını bekliyor.
İsveçli gol makinesi, Sporting CP ile yollarını ayırmak için bastırırken kulüp ise gelen bütün teklifleri reddediyor.
Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmaya en yakın olan ekip İngiliz ekibi Arsenal olmuştu. Londra ekibi'nin, 65+15 milyon Euro'luk teklifine, "70+10 istiyoruz Milyon Euro" cevabı gelmesi üzerine Arsenal, görüşmeleri durdurdu. İngiliz ve Portekiz basınına göre, Sporting CP ile anlaşma zorluk yaşayan İngiliz ekibi, rotasını Benjamin Sesko ve Alexander Isak'a çevirdi.
MASADA KİMSE YOK
Gelen haberler, idmanlara çıkmayacağını belirten Gyökeres'i daha da öfkelendirdi.
Sporting ile pazarlık masasında olan takımda kalmadı. Fenerbahçe, süreci yakından takip ediyor ve fırsatın doğmasını bekliyor.